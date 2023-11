Globe Soccer Awards | Inter nei 20 club candidati! Con due giocatori

Tornano i Dubai Globe Soccer Awards, al via le votazioni. Il City fa incetta di nomination

Si assegnerà il prossimo 19 gennaio il titolo di Best Men's Player ai DubaiAwards. Sono 30 i candidati al titolo , con ben dieci giocatori del Manchester City. In lista poi ci sono Harry Kane, Jude Bellingham e Mohamed Salah, oltre a Leo Messi e Cristiano ...

Tornano Dubai Globe Soccer Awards, è sfida fra talenti Agenzia ANSA

Globe soccer Award 2023, Napoli tra i migliori 5 club al mondo AreaNapoli.it

Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia candidati al Globe Soccer Awards

Ci sono anche i nomi di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia tra i candidati al premio di "Calciatore dell'anno" al prossimo Globe Soccer Award, il riconoscimento ...

Lionel Messi to battle Cristiano Ronaldo, Mo Salah and Erling Haaland for best player award

Best Men's Player award at the Dubai Globe Soccer Awards, which will be selected by a host of World Cup and Champions League winners ...