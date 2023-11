Globe Soccer Award | esulta il Napoli | che notizia per De Laurentiis

(Di martedì 21 novembre 2023) Unastorica per ile per il suo presidente Aurelio Deche può essere felice di quanto accaduto Finiti quasi del tutto gli impegni con le Nazionali, ilsi appresta a preparare l’importante sfida del prossimo turno di campionato. Ad attendere gli azzurri, al Gewiss Stadium di Bergamo, ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sarà una sfida da non sbagliare oltre ad essere l’esordio, per la seconda volta, di Walter Mazzarri che dopo dieci anni tornerà a sedersi sulla panchina del. Gli azzurri punteranno a ritrovare Victor Osimhen che potrebbe fare il possibile per essere convocato per la trasferta di Bergamo. Il bomber nigeriano è ai box da più di un mese per una lesione di medio grado al bicipite femorale. Dopo un inter riabilitativo, VO9 punterà a far felici ...

Calcio : Molto ManCity e tanta Italia in corsa per i Globe Soccer Awards

Napoli, da Kvaratskhelia a De Laurentiis: quanti protagonisti scudetto ai Globe Soccer Awards

Da De Laurentiis a Giuntoli, da Osimhen a Kvaratskhelia , dalla scrivania al campo: sono tanti i protagonisti del Napoli che pochi mesi fa ha vinto lo scudetto tra i candidati ai DubaiAwards con premiazione prevista il 19 gennaio. Ci sarà l'imbarazzo della scelta per il titolo di Best Men's Player e nell'elenco dei trenta candidati, com'era accaduto per il Pallone d'...

Dubai Globe Soccer Awards 2023: nel dominio City spiccano Inter e Napoli - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, da Kvaratskhelia a De Laurentiis: quanti protagonisti scudetto ai Globe Soccer Awards Corriere dello Sport

Roma candidata tra le migliori squadre del Globe Soccer Awards 2023

La Roma di José Mourinho è stata inserita tra le candidate per il prestigioso premio "Miglior Club dell'Anno" ai Globe Soccer Awards 2023. La squadra giallorossa ha ottenuto questa nomination grazie ...

10 Manchester City stars among Dubai Globe Soccer Awards nominations

Two new Middle East awards join line-up with Maradona Award for top goalscorer in 2023 The list of nominees for the Dubai Globe Soccer Awards. Image Credit: Supplied Dubai: Ten members of Manchester ...