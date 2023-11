Globe soccer Award 2023 | il Napoli tra le cinque finaliste per l’ambito premio

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilè tra leperinternazionale e concorre con tre protagonisti dello Scudetto del. Osimhen, Kvaratskhelia e Kim (attualmente al Bayern Monaco): sono loro i protagonisti dello Scudetto delcon cui il club azzurro concorre perdel Dubais, cerimonia che andrà in scena il 19 gennaio presso l’Atalatins The Palm di Dubai. Venti candidate invece per la categoria di Best Women’s Player tra cui Aitana Bonmati, già Pallone d’Oro, Sam Kerr del Chelsea e la tedesca Alexandra Popp. Barcellona e Chelsea spiccano tra le candidate per il miglior club femminile mentre Manchester City,, Al ...