Gli studenti ebrei hanno paura L’appello per tornare in Israele

(Di martedì 21 novembre 2023) Il 15 settembre 1935 vennero promulgate nella Germania nazista le leggi di Norimberga e nel corso del 1936 glivennero banditi da tutte le professioni. Modo semplice, efficace e soprattutto legale per impedire alla minoranza ebraica di esercitare una qualche influenza in politica, nella scuola o nell’industria. Si trattava del primo passo di un percorso che avrebbe portato la quasi totalità delle comunità ebraiche tedesche verso le camere a gas e i forni crematori. La stessa cosa avvenne, il 10 novembre 1938, nell’Italia fascista quando il Consiglio dei ministri approvò le leggi razziali che vennero poi annunciate a Trieste da Benito Mussolini il 18 settembre 1938. Anche in questo caso si trattò di una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi, per tanto legali, volti a penalizzare gliitaliani. Leggi che rimasero in vigore dal ...