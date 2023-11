Gli obiettivi russi sulla rotta dell’Artico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 novembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni Per secoli si è cercato un passaggio marittimo dall’Atlantico al Pacifico attraverso i mari del nord per le spedizioni commerciali. A detenere le chiavi della scorciatoia artica dei trasporti è laa, perché l’intera Northern Sea Route (NSR,del Mare del Nord), che si collega all’Europa attraverso il Mare di Barents e il Mare del Nord e all’Asia-Pacifico attraverso il Mare di Okhotsk e il Mar Cinese Orientale, si trova nella zona economica esclusiva (ZEE) russa, che si estende per duecento miglia nei mari artici settentrionali. Sin dagli anni Trenta l’Unione Sovietica si dedicò attivamente allo sviluppo della NSR, che era fondamentale per rifornire le città lungo la sua costa artica, e negli anni Sessanta e Settanta istituì una flotta di ...