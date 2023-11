Gli influencer sì | l’educazione sessuale no | ecco il piano Valditara per le scuole

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 novembre 2023) Il progetto per contrastare i femminicidi sarà presentato domani: gruppi di lavoro, lezioni da studente a studente ed esperti per 12 ore all’anno. In settimana diventa legge il ddl Roccella sul nuovo codice Rosso, sarà votato all’unanimità. Si media per un odg bipartisan per una legge sulaffettiva