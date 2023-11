Gli elicotteri speciali che vigilano sulla rete elettrica

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023) Da Nord a Sud, è fittissima lache permette di portare l’energiain tutta Italia. Non solo trasmettere l’energia al Paese, ma anche garantire la sicurezza, la qualità, l’innovazione e l’economicità: sono questi alcuni degli obiettivi principali di Terna, il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia(TSO). L’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia gestisce circa 75mila chilometri di linee in alta e altissima tensione, oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio nazionale e 26 interconnessioni con l’estero, potendo contare su oltre 5.700 professionisti. Numeri significativi che dimostrano il ruolo e l’impegno di Terna nella pianificazione, sviluppo e manutenzione dellanazionale, favorendo l’integrazione con quella europea, e soprattutto garantendo ...