“Giulia stava preparando il suo futuro” | ecco la sua tesi di laurea

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023) “Era una brava studentessa”.Cecchettin che rispettava le scadenze, consegnava con regolarità i materiali richiesti, e “si fermava qui anche dopo la lezione”. Silvia Todros, docente di bioingegneria industriale, è la relatrice didi, lache avrebbe dovuto discutere giovedì scorso, e con quella si sarebbeta. Titolo: “Sviluppo di biomateriali per la costituzione dei tessuti della trachea”, un’analisi di quanto è attualmente disponibile per intervenire nella riparazione della trachea, in caso di lesioni. La professoressa spiega che “si tratta di unacompilativa, come sono tutte quelle dellatriennale”. E tutto era pronto, “perchéera perfetta con i tempi, e puntava a questa sessione”. Ma il suo ...