Giulia De Lellis | ritorno in tv | “Non sono una conduttrice completa…”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 21 novembre 2023)Desi prepara alla conduzione del nuovo programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno, nuovo format che come sempre parlerà d’amore ma anche di difficoltà. Intervistata per TV Blog, la giovane influencer ha ricordato gli esordi in tv. Uomini e Donne per caso “Io miritrovata a partecipare a L'articolo