Giulia Cecchettin | testimone | “Sono distrutto | ho sentito gridare”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – “, hoe ho chiamato il 112. Non voglio dire altro, ho detto quello che dovevo ai carabinieri”. Marco è ilche sabato 11 novembre, intorno alle 23.15, sente una voce femminilee chiama il numero di emergenza. Urla che, scopriranno gli investigatori,quelli dicolpita a coltellate nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia), a circa 150 metri da casa. Un delitto per cui è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta. Nel provvedimento del giudice, in cui si ricostruisce quanto accaduto, si riferisce come unabbia parlato di un litigio intorno alle 23.15 di quel sabato 11 novembre e di una voce femminile che urla ...