Giulia Cecchettin sarà sepolta accanto alla mamma

Cesara Buonamici - il web in rivolta per le parole sulla sorella di Giulia Cecchettin : cosa è successo?

Filippo Turetta, il criminologo smonta i teoremi: "Certe risposte servono solo a noi"

Filippo Turetta dopo la cattura nei pressi di Lipsia è in carcere in Germania, in attesa del trasferimento in Italia per l'omicidio di, la 22enne veneta brutalmente uccisa. La vicenda ha provocato un'ondata di indignazione generale nel Paese, e non sono mancate letture e strumentalizzazioni politiche. Sul banco ...

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni e la danza ilmessaggero.it

Montevecchi (Lega) shock contro la sorella di Giulia Cecchettin: “Il patriarcato non esiste, lei mostra i simboli dell’occulto”

Le parole di Elena Cecchettin “sono inaccettabili” e da “respingere con fermezza”, perchè “non è l’inesistente patriarcato a produrre queste ...

Omicidio Cecchettin, Gip: "Turetta l'ha aggredita con inaudita ferocia, ha mostrato mancanza di autocontrollo"

"L'aggressione è durata circa 22 minuti, sulla bocca della ragazza scotch per non farla gridare". Trasmessa in Germania la richiesta di estradizione per il ragazzo.