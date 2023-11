Giulia Cecchettin | oggi un minuto di silenzio nelle scuole italiane

Giulia Cecchettin - gli studenti italiani in piazza : "Per te bruceremo tutto". FOTO

Padova, in migliaia alla fiaccolata notturna per Giulia

Il corte notturno di Padova Un corteo partecipatissino, un fiume in piena, migliaia di persone si sono riunite per la fiaccolata in ricordo di, a Padova, nella città dove questa ennesima vittima di femminicidio studiava e dove giovedi avrebbe dovuto laurearsi in ingegneria se non avesse incontrato Filippo Turretta, il suo ...

Femminicidio di Giulia Cecchettin, parlano i maschi: “Filippo non è un pazzo, ma un uomo come me. Siamo tutti… La Stampa

Violenza, l'assessore: "Ampio calendario 25 novembre, serve educare tutte generazioni"

Intanto i giovani delle scuole genovesi si sono uniti ai compagni della Capitale, portando la rabbia scaturita dagli ultimi femminicidi tra i banchi ...

Francesco picchiato perché ha difeso una ragazza dall'aggressione del fidanzato: «Lei plagiata, mi ha detto "gli farai passare i guai"»

A pochi giorni dall'omicidio di Giulia Cecchettin, non ce l'ha fatta a restare inerme. Così, quando Francesco ha visto un uomo alzare le mani sulla fidanzata, è ...