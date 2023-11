Giulia Cecchettin | oggi un minuto di silenzio nelle scuole italiane

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Undid’Italia pere per tutte le donne vittime di violenza. E’ quanto accadrà, martedì 21 novembre, alle 11.00 del mattinoclassi di tutto il Paese dopo la decisione del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Il ministro domenica scorsa ha infatti raccolto e fatto suo l’appello del direttore dell’Adnkronos Davide Desario e quindi inviato nella giornata di ieri una circolare agli istituti per l’omaggio alla 22enne sequestrata e uccisa nei giorni scorsi. Per l’omicidio della 22enne è indagato Filippo Turetta, l’ex fidanzato della ragazza. “La lotta contro la violenza sulle donne è diventata ormai una grave emergenza per il Paese e questo Ministero, su forte ...

“L’Amore Non Implica il Possesso - Educate i Vostri Figli all’Affettività” - il Grido Disperato di Elena - Sorella di Giulia Cecchettin

Femminicidi, Anna Foglietta: "Inquietante il profilo dell'assassino. Dalla società modelli inadeguati"

Femminicidio di, parlano i maschi: "Filippo non è un pazzo, ma un uomo come me. Siamo tutti responsabili, ora tocca a noi" nadia ferrigo 19 Novembre 2023 Dove sono i punti deboli "...

Giustizia per Giulia, la mamma di Pamela Mastropietro: «Stop ai permessi, prevedere il carcere a vita per chi uccide»

rivolgendo una «preghiera» per Giulia Cecchettin, la studentessa scomparsa e ritrovata cadavere sabato scorso, «per la famiglia di Giulia e anche per i genitori del suo assassino». La mamma di Pamela, ...

Trama: Una puntata speciale della trasmissione per ricordare la ventiduenne Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, fermato a Lipsia e in attesa di estradizione. L ...