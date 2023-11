Giulia Cecchettin | minuto di silenzio nelle scuole Padre Turetta | Filippo deve pagare

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 21 novembre 2023) "Chiedo perdono. Mio figliodovràper quello che ha fatto". Sono queste le parole che ildiha inviato con un messaggio su WhatsApp al papà di, la ragazza di 22 anni uccisa e ritrovata vicino al lago Barcis. Il coetaneo, ex fidanzato della giovane, è al momento nel carcere di Halle, in Germania, in attesa dell’estradizione: l'accusa è di omicidio volontario, ma si indaga sugli elementi a sostegno della premeditazione. Per oggi alle 11 il ministro dell’Istruzione Valditara ha chiesto undiin tutti gli istituti scolastici d'Italia per le donne vittime di violenze, ma i movimenti studenteschi chiamano a "una giornata di rabbia contro ogni femminicidio".