Giulia Cecchettin | manifestazione Università a Roma

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) Il caso diin queste ore è entrato in tante scuole ed’Italia. «Guerriere, ribelli, ma mai vittime», hanno gridato ad esempio le ragazze della Sapienza. Unacomposta da tante giovani, come, presenti in piazzale Aldo Moro a, con sbaffi di rossetto sulle gote e sciarpe viola. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce!» hanno detto tra i viali della loro. «Siamo stanche e arrabbiate, perché 105 donne ammazzate sono intollerabili, perché la cultura del patriarcato e dello stupro devono finire – ha detto Miriana Salis, studentessa di gender studies – Ci appelliamo a Schlein e Meloni affinché questi diventino temi prioritari della politica». E ancora: «Vogliamo laurearci ...