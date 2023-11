Giulia Cecchettin | il Pd strumentalizza il dolore della sorella

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Utilizzare un episodio di cronaca nera, drammatico e toccante, per portare avanti, senza pudore, le proprie bislacche idee. Generalizzare un contesto specifico, per denigrare la famiglia tradizionale, per distruggerla e sostituirla con un ibrido chiamato gender. La sinistra ha gettato la maschera e ha deciso di sfruttare la tragedia diper attaccare il governo Meloni ed i valori tradizionali del centrodestra. I primi ad intervenire ieri sono stati i social media manager del Pd. Sul proprio profilo Facebook, con tanto di logo ufficiale del partito, i dem hanno pubblicato un post con un volantino fin troppo esplicito. «A volte bisogna avere la decenza di stare zitti. Per rispetto di, di un padre a cui hanno ucciso la figlia, di un ragazzo e una ragazza a cui hanno ucciso la ...