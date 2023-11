Giulia Cecchettin | il duro sfogo della sorella a “Storie Italiane”

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 novembre 2023) La morte diha scosso l’Italia. Vittima del suo ex fidanzato che non riusciva ad accettare che la loro storia fosse finita. L’assassino, Filippo Turetta è stato arrestato il giorno dopo il ritrovamento del corpo di, in Germania. Filippo è accusato di omicidio volontario aggravato. Leggi anche:, il dramma dei genitori di Filippo Leggi anche: Filippo Turetta, interviene la mamma di Pamela Mastropietrouccisa a coltellate Sul corpo disono stati ritrovati i segni di diverse coltellate. Secondo le prime indagini, la ragazza sarebbe stata ferita la prima volta, da Filippo Turetta alle 23:15 dell’11 novembre, proprio davanti al parcheggio di casa sua. ...