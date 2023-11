Giulia Cecchettin | ideatrice di Scarpe Rosse | “Maggiore attenzione ai centri educativi e leggi ferree”

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Altre due, quelle di, si aggiungono alla lunga lista di donne uccise. E proprio l'dell'installazione artistica 'Zapatos Rojos', manda "un abbraccio" alla famiglia. "Abbiamo messo il tema dei femminicidi e della violenza di genere sul tavolo delle discussioni", racconta all'Adnkronos Elina Chauvet, l'artista messicana nota per le, divenute simbolo, in tutto il mondo, della violenza contro le donne e dei femminicidi. "Lo abbiamo fatto tramite l'arte e le mobilitazioni sociali. Ora, però, credo spetti al governo attivare un piano serio e importante per invertire e bloccare l'avanzata del fenomeno. La morte diè stata lo stimolo a sollevare con forza, di nuovo, il velo su questa ...

Giusy Versace porta studenti in Senato - ragazzi fanno "rumore" per Giulia Cecchettin

Giusy Versace porta studenti in Senato - ragazzi fanno "rumore" per Giulia Cecchettin

Elena Cecchettin pubblica la foto di Giulia con la madre : "Abbracciatevi anche per me"

Elena Cecchettin pubblica la foto di Giulia con la madre: "Abbracciatevi anche per me"

Leggi Ancheferita da Filippo Turetta già davanti a casa - La giovane è morta dissanguata Leggi Anche, dal carcere di Halle: 'Filippo Turetta sarebbe molto scosso e mangerebbe ...

Pablo Trincia al VOCE podcast live: similitudini e differenze tra le sorti di Elisa Claps e Giulia Cecchettin

Quella di Pablo Trincia è una delle voci più attese alla prima edizione del festival Voce Podcast Live, la kermesse promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Parma presso il Teatro al Parco ...

Giusy Versace porta studenti in Senato, ragazzi fanno "rumore" per Giulia Cecchettin

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 E' iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di "Giulia e di tutte quelle che non ce l'hanno fatta", come ha detto la senatrice di Azione, Giusy Versace il c ...