Giulia Cecchettin | ideatrice di Scarpe Rosse | “Maggiore attenzione ai centri educativi e leggi ferree”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Altre due, quelle di, si aggiungono alla lunga lista di donne uccise. E proprio l'dell'installazione artistica 'Zapatos Rojos', manda "un abbraccio" alla famiglia. "Abbiamo messo il tema dei femminicidi e della violenza di genere sul tavolo delle discussioni", racconta all'Adnkronos Elina Chauvet, l'artista messicana nota per le, divenute simbolo, in tutto il mondo, della violenza contro le donne e dei femminicidi. "Lo abbiamo fatto tramite l'arte e le mobilitazioni sociali. Ora, però, credo spetti al governo attivare un piano serio e importante per invertire e bloccare l'avanzata del fenomeno. La morte diè stata lo stimolo a sollevare con forza, di nuovo, il velo su questa ...