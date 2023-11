Giulia Cecchettin | gli studenti contro il minuto di silenzio | “Facciamo rumore” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pubblicato il 21 Novembre, 2023 Centinaia diriversati nei cortili dei licei romani fanno “” pere per ogni vittima di femminicidio. Al Manara, al Morgagni, all’Orazio e al Tasso, così come al Farnesina, al Virgilio, al Talete e al Mamianie in molti altri licei della capitale glisi oppongono aldidel ministro Valditara. “Nelle aule, nei corridoi, diciamo no a unassordante. Bruciamo tutto. Fatecon ciò che potete”. L’appello degli. Con chiavi, megafoni, applausi, fischi e colpi sui banchi, glidella Capitale si stanno mobilitandola “società patriarcale. Per, per tutte, ...