Giulia Cecchettin | Gip | da Turetta inaudita ferocia Germania | consegna in alcuni giorni

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 21 novembre 2023) La Procura tedesca ha fatto sapere che Filippo, accusato di aver ucciso l'ex fidanzataprima di fuggire in, potrebbe essereto all’Italia "in", dopo la richiesta di estradizione fatta dal nostro Paese. Intanto, emergono dettagli sull'ordinanza - poi diventata mandato europeo di cattura - con cui la gip di Venezia Benedetta Vitolo ha disposto l'arresto del ragazzo: si legge che il giovane appare "imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato". "Chiedo perdono. Mio figlio Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto", ha scritto il padre di Filippoal papà di ...