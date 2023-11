Giugliano | MC Melany Beauty Lab si amplia | domenica l’open day

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 21 novembre 2023). È stato annunciato dai canali social: “MCLab” in via Dante Alighieri a. Ad annunciarlo Melania Giglio che ha dichiarato: “Il nostro progetto sie allarga i suoi spazi. Non sarà più soloma anche studio fitness & wellness. Integreremo corsi e tecnologie: “Be motion evo” ( tecnologia per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.