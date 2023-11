(Di martedì 21 novembre 2023) Olivier, attaccante del, ha parlato deldel suo contratto (in scadenza il 30 giugno 2024) a 'Le Journal du Dimanche'

Calciomercato Milan – Giroud - rinnovo in arrivo a stipendio ridotto

Milan - rinnovo in vista per Giroud

Calciomercato Milan – Giroud - contatti per il rinnovo : le ultime news

Giroud in scadenza di contratto: 'Voglio restare al Milan'

ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno. Alla sua porta hanno già bussato ... Pronto a trattare ildel suo contratto, investendo però sull'acquisto di un altro attaccante più ...

Giroud: “Rinnovo Mi piacerebbe rimanere e continuare nel Milan” Pianeta Milan

CorSport, Milan: contatti per il rinnovo di Giroud. Le ultime Milanpress

Il futuro di Giroud non è lontano dal Milan nonostante i possibili arrivi di 2 centravanti

I rossoneri potrebbero rivoluzionare ancora il reparto offensivo nei prossimi mesi; in particolare potrebbe arrivare più di un attaccante. Il Milan non è contento di come è composto il reparto offensi ...

Giroud in scadenza di contratto: 'Voglio restare al Milan'

37 anni e non sentirli. Olivier Giroud parla del proprio futuro. L'attaccante francese del Milan ha dichiarato a Le Journal du Dimanche: "Il mio contratto scade a giugno. Non ne ho ancora parlato con ...