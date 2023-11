Giovane ebreo fa causa a Musk: 'Ha alimentato false teorie'

Il 22enneBenjamin Brody ha intentato una causa per diffamazione da 1 milione di dollari contro il ... I teorici della cospirazione di estrema destra hanno accusato ildi essere un agente ...

I giovani ebrei francesi, dalla Palestina alle banlieue Il Manifesto

Gli ebrei francesi hanno paura - Christophe Ayad Internazionale

Vedo un’ondata antisemita diffondersi in rete: un ‘instant negazionismo’ per niente divertente

"Una nuova ondata di antisemitismo basata più su Tik tok che sui libri di storia, un fenomeno assai più triste". La riflessione di Alon Altaras ...

Roma, la storia di Hadar: “All’università noi ebrei minacciati”

La studentessa non si sente più sicura nella capitale. «Il clima è cambiato, molti di noi hanno timore di andare in facoltà, ci hanno consigliato di non farci ...