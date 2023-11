Giornata Nazionale dell’Albero | un appello urgente alla preservazione delle foreste

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Il 21 novembre è un giorno che va al di là della semplice celebrazione della maestosità del nostro patrimonio arboreo e del loro ruolo fondamentale svolto per il nostro ecosistema. Larappresenta un richiamo pressanteconsapevolezza ambientale, un’occasione per riflettere sugli impatti devastanti della deforestazione e sulle azioni necessarie per preservare leche costituiscono il cuore pulsante del nostro pianeta. La deforestazione, un flagello ambientale tra i più gravi e urgenti, contribuisce in modo significativo al riscaldamento globale,perdita irreversibile di habitat naturali edrastica diminuzione della biodiversità. Il 21 novembre si presenta come un’opportunità cruciale per mettere in luce la necessità ...