Giornata mondiale degli alberi | Confragricoltura | “Valorizzare patrimonio boschivo”

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA – La, che si celebra oggi 21 novembre, riporta l’attenzione sul tema del verde. Istituita nel 2013, intendeilarboreo nazionale ricordando il ruolo di boschi e foreste. Oltre ad avere un ruolo estetico per i nostri parchi e giardini, glisvolgono compiti preziosi per la comunità, producendo ossigeno, agendo come vere e proprie barriere acustiche, riducendo il deflusso delle acque piovane, catturando polveri e particolati. Importante e preziosa, infatti, la loro funzione di mitigazione e la capacità che hanno di rendere le zone urbanizzate ambienti più naturali ed attraenti. Confagricoltura, impegnata attivamente nella tutela, nella protezione della biodiversità e nella valorizzazione del ...