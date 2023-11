Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | l’iniziativa della Polizia di Stato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasioneper i, che ha avuto luogo il 20 novembre per ricordare la Convenzioneapprovata nel 1980 dall’Assemblea delle Nazioni Unite a New York e successivamente ratificata in 193 stati, personale del Commissariato P.S. di Ariano Irpino (Av) ha tenuto un incontro con gli alunni dell’I.C. “ Stanislao Mancini” di Ariano Irpino (Av)., promossa dall’Istituto comprensivo e dal Centro Servizi Volontariato Irpinia Sannio Ets nell’ambito del progetto “il Mantello condiviso – parole e azioni di solidarietà ”, ha registrato la partecipazioneDr.ssa Carla Adriana Clelia Miele, Presidente C.A.M. Telefono Azzurro ...