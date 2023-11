Giornata Internazionale dell’Infanzia | “Celebriamo la gioia e l’innocenza dei bambini”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023) Fiumicino, 21 novembre 2023 – In occasione dellae dell’Adolescenza, che si è tenuta lunedì 20 novembre 2023, il delegato alle politiche scolastiche e giovanili Roberto Tasciotti e il sindaco Mario Baccini hanno scritto una lettera rivolta a tutta la cittadinanza con delle riflessioni sul tema dei diritti, di seguito riportata. Cari cittadini, Vogliamo condividere con tutti alcune riflessioni mirate a celebrare la.Laè stata istituita per promuovere i diritti deiin tutto il mondo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che i...