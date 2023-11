Giorgia Meloni se l’è presa con Lilli Gruber per una puntata di “Otto e mezzo”

'Le donne cattive come gli uomini': bufera sull'esperto del Governo

CONTRO LILLI GRUBER: "COME FA A STRUMENTALIZZARE LA TRAGEDIA DI GIULIA" Amadori, quindi, sostiene la tesi 'che ci convince molto, per quanto possa sembrare politicamente scorretta' ...

Andrea Giambruno dove viva ora La nuova casa dopo l'addio a Giorgia Meloni. le indiscrezioni ilgazzettino.it

Governo: domani Meloni a Berlino, G20 poi vertice intergovernativo

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Domani la premier Giorgia Meloni sarà a Berlino. Alle 13 parteciperà, in collegamento congiunto con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, alla riunione virtuale dei Capi di ...

Zaia: "Non ho alcun potere su consigliere Valdegamberi, mi sono dissociato subito da sue parole"

"Sarebbe - ha aggiunto - come chiedessero alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di intervenire su un parlamentare del gruppo misto. Il consiglio regionale non dipende da me, non è che io posso ...