Giorgia Meloni contro Lilli Gruber | “Io espressione di una cultura patriarcale? Strumentalizza una tragedia”

(Di martedì 21 novembre 2023): “unaattaccache, nel corso di Otto e Mezzo in cui si parlava del femminicidio di Giulia Cecchettin, ha definito la presidente del Consiglio “un’della”. La premier ha oggi risposto con un post sul suo profilo Facebook in cui ha pubblicato una foto della sua famiglia, in cui ci sono sua figlia Ginevra, sua madre Anna Paratore e sua nonna Maria. “Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio dire anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta ...

Giulia Cecchettin, Meloni attacca Gruber: "Io patriarcale Strumentalizza tragedia per attaccarmi"

contro Lilli Gruber. Con un post sui social la presidente del Consiglio ha replicato alla giornalista che l'ha definita "espressione di una cultura patriarcale". "Non so come facciano ...

Andrea Giambruno dove viva ora La nuova casa dopo l'addio a Giorgia Meloni. le indiscrezioni ilmessaggero.it

Giorgia Meloni risponde a Lilli Gruber con una foto: “Io espressione del patriarcato”

La premier ha attaccato la conduttrice di Otto e Mezzo sui social con una foto di famiglia dopo essere stata definita “espressione della cultura patriarcale” ...

Viva Rai 2, Fiorello sulla condanna a Shakira a pagare 7,2 milioni al fisco: «Chissà quanto ci sarà rimasto male Piqué

Ospite di oggi, Walter Veltroni, a cui Fiorello ha chiesto due consigli per due "giovani" impegnate in politica: Giorgia Meloni e Elly Schlein. «Ne do uno a tutte e due. Mettetevi insieme e fate una ...