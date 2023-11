Gioco online | governo Meloni trasforma il mondo delle scommesse

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 novembre 2023) Si è fatto un gran parlare di calcioin questo periodo. Numerosi i nomi di calciatori tirati in ballo, con Alessandro Florenzi che rappresenta l’ultimo tassello del puzzle, per ora. Proprio il nome del giocatore del Milan ha riacceso i riflettori sulla vicenda, che sembrava un po’ aver perso la potenza mediatica iniziale. Iscritto nel registro degli indagati, ha chiarito la propria posizione. Si vocifera, però, di ulteriori calciatori tirati in ballo, il che evidenzia una problematica radicata e nota nell’ambiente, a più livelli. Ildi Giorgiasembra intenzionato ad agire in maniera netta in merito, garantendo una linea chiara da seguire in situazioni di questo tipo. Non un’azione meramente connessa al caso specifico, per quanto scaturita da esso.illegali: interviene ...