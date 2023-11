Giochi Mediterraneo 2026 | Pagano PD | Da Ferrarese solite bugie Con Fitto perso un anno pur di avere controllo assoluto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 21 novembre 2023) “Per quanto ancora dovremo sentire il Commissario, ora divenuto Presidente del Comitato, ripetere le stesse? Ancora ieri ha accusato la precedente gestione di un ritardo di 4 anni senza alcuna cognizione di causa. Prima di tutto è grazie al lavoro del precedente Comitato e della Regione Puglia se ora può pavoneggiarsi nelle conferenze stampa, visto che il suo unico contributo finora è stata la firma su un Masterplan che quasi per intero ha ereditato da chi ha lavorato duramente prima del suo arrivo, salvo qualche opera che ha voluto cancellare per far spazio a interventi a vantaggio (guarda caso) di altre province.”Così Ubaldo, deputato pugliese del Partito Democratico.“Perché nessuno parla del ricatto che Taranto, e non la Regione o Michele Emiliano, ha subito dal Ministronell’ultimo ...