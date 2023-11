(Di martedì 21 novembre 2023) «Non provo odio».è ildi, la ragazza uccisa in Veneto. Le sue parole dopo il ritrovamento del corpo della figlia hanno commosso...

Giulia Cecchettin - il padre Gino : "Non provo più nulla - penso a lei che non c'è più" | Pm su Turetta : "Ipotesi di reato è omicidio ...

Gino Cecchettin - chi è il papà di Giulia : il lavoro - l'azienda e la passione per le escursioni e la danza

Gino Cecchettin - chi è il papà di Giulia : il lavoro - l'azienda e la passione per le escursioni e la danza

Filippo Turetta era un grandissimo sfigato. E Giulia Cecchettin meritava di essere libera

Anche il padre,, comunica in modo chiaro e controllato, non fornisce elementi di facile patetismo, e quel "io come padre mi interrogo, mi faccio delle domande, ma il tempo è passato ...

I messaggi di Giulia al papà Gino: "Ti voglio bene". Il video La7

Gino Cecchettin e Nicola Turetta, l’incontro mancato fra i due padri e il messaggio su Whatsapp: «Mio figlio... Corriere della Sera

Omicidio Cecchettin, irruzione di un 50enne nell'ex ristorante dei Turetta: «Assassini». Proprietario sotto choc: «Sono rimasto allibito»

«Uccidi tua madre o me ne vado»: 17enne litiga col fidanzato, poi ammazza a sassate la suocera La tragica storia di Camille Muffat, la campionessa di nuoto morta tragicamente a 25 anni Gino Cecchettin ...

TG1 LIS ore 09:00 del 22/11/2023

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni e la danza La tragica storia di Camille Muffat, la campionessa di nuoto morta tragicamente a 25 anni Il ...