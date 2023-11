Gildo Bugni | morto a 96 anni il partigiano Arno

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –noto con il nome di battaglia, èall'età di 96. La notizia è stata resa nota dall'Anpi di Bologna. Nato a L'Aquila, entrò giovanissimo nella Resistenza. "D'altra parte -ricorda il sito dell'Anpi – cos'altro avrebbe potuto fare un bambino che a 9vede il padre morire per le torture subite dai fascisti? Entrato come staffetta, militò nella brigata della divisione Modena della quale divenne vicecomandante; rimase ferito durante i combattimenti per la difesa della Repubblica partigiana di Montefiorino". Sfuggito all’eccidio di Cà Berna del 27 settembre 1944, fu catturato il giorno successivo dai tedeschi. Salvato dalla fucilazione per l’intervento di un maresciallo tedesco per essere deportato in Germania riuscì a ...