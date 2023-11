Gianluca Gazzoli | Da bambino volevo fare il Veejay

Leggi su tvzoom

(Di martedì 21 novembre 2023) «Nel mio studio segreto si è emozionato persino Ben Affleck» Corriere della Sera, di Francesco Giambertone, pag. 27 L’ultimo ad accomodarsi nel seminterrato milanese più popolare del web è stato il cantante James Blunt. «Anche i prossimi ospiti sono una bomba, ma niente spoiler», promette, 35enne conduttore di Radio Deejay, presentatore, videomaker e da un anno podcaster di grido. Nel suo basement («Bsmt»), uno studio allestito come un museo di cultura street-pop ma il cui indirizzo è segreto, gli invitati ammirano le collezioni del padrone di casa (fumetti, pupazzi, riviste, sneakers, palloni, caschi), a volte offrono i loro doni («Questa maglia me l’ha portata Berrettini dagli Us Open, devo ancora trovarle un posto adatto») e poi si concedono alle domande del «Gazzo»: il videopodcast autoprodotto «Passa dal Basement», due puntate a ...