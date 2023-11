Giallo su Brasile-Argentina e su dove vederla in streaming in Italia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Si è venuto a creare un vero e proprio, in queste ore, per quanto concerne la tanto attesa sfidae suinin. Già, perché le qualificazioni sudamericane in vista del prossimo Mondiale stanno entrando nel vivo, a maggior ragione dopo il passo falso dei campioni del mondo alla Bombonera contro l’Uruguay, per non parlare della rimonta subita dai brasiliani in casa del Paraguay. Insomma, tanti spunti di interesse per una partita che, già di suo, ha un grande fascino. Vedamo come stiano le cose qui da noi per chi nella nottena intende essere in pole position. Si è creato un mistero attorno ae su...