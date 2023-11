GF | Ciro Petrone fuori dalla casa | “Decisione sofferta ma necessaria”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023)ha abbandonato ladel Grande Fratello. Dopo 70 giorni rinchiuso nellapiù spiata d’Italia, per problemi di malessere fisico e mentale ha deciso di terminare la sua avventura televisiva. Il famoso attore, conosciuto come il volto di Gomorra, era uno dei preferiti del pubblico da. Scopriamo insieme i veri motivi della sua scelta. L’incontro con il fratello Vincenzo e l’abbandono dellaLunedì 20 novembre grande colpo di scena nel seguitissimo programma del Grande Fratello:ha deciso di abbandonare il gioco e tornare a. Dopo oltre due mesi e mezzo di isolamento dal mondo esterno e telecamere addosso 7/7 h 24, l’attore napoletano ha detto in diretta Tv al popolo italiano di voler uscire ...