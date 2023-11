GF | Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sono una coppia? Rosy | «Lei passa da un letto all’altro»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 21 novembre 2023) Nuovaall’interno del Grande Fratello? Giuseppe Garibaldi parla di(sua ex fiamma) e, che da qualche giorno mostrerebbero atteggiamenti più che amichevoli. Le parole di Garibaldi «Siaddormentati nello stessoe poi lui, non so quando, è andato nel suo. Se si sta creando una nuova? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io.troppo intelligente ragazzi». Ma questa storia non convince la Baraldi,che ha trovato supporto nella ChefChin, che ha detto: «da un». Secondo gli altri concorrenti del GF,vorrebbe solo ...