GF 2023 | le pagelle della puntata 21 | Garibaldi è caduto ancora 4 | Ciro lascia nonostante il fratello 5

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grandetorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nuovi ingressi e l’ennesimo abbandono segnano lanumero 21 del Grande. Unica costante, serata dopo serata, l’andazzo dell’omonimo dell’eroe dei due mondi. Giuseppe. Per l’ennesima volta. Tra manie di protagonismo e manie di persecuzione, di cui è dotato in egual misura, sta perdendo il senno. Non che prima spiccasse per lucidità nell’affrontare le dinamiche del programma. Ora però è come sparare sulla Croce Rossa: ad ogni clip il suo castello di carte si smonta, così come ...