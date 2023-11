Getta acido contro l' ex fidanzata nel comasco | fermato da carabinieri

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - Una ragazza di 23 anni è stata aggredita con l'muriatico dal suo ex compagno di due anni più grande a Erba, nel. L'uomo è statodaimentre la donna ha riportato delle ustioni al viso ed è stata portata all'ospedale Sant'Anna. Ferito in modo lieve anche un uomo che ha provato a difenderla. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano 'La Provincia di Como', l'aggressore era già stato arrestato il 23 agosto scorso per stalking in flagranza di reato. In quell'occasione, aveva detto al giudice di essere ancora innamorato della ragazza.