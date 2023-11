Genoa, si ferma Gudumundsson: guaio al polpaccio, niente Frosinone

Ilrischia infatti di perdere la propria stella, Albert Gudmundsson . Il forte attaccante islandese, sospeso dalla Federazione lo scorso agosto dopo essere stato accusato di violenza sessuale, ...

Genoa, si ferma Gudmundsson in allenamento: problema muscolare Fantacalcio ®

Genoa, si ferma Gudumundsson: guaio al polpaccio, niente Frosinone ItaSportPress

Genoa, attacco tutto da inventare, Gudmundsson k.o.

Le cattive notizie per il Genoa sono sempre dietro l'angolo. E per mister Gilardino i problemi non mancano certamente. In un attacco privo del protagonista principale, Mateo Retegui, ecco che ...

Rassegna Stampa del 21 Novembre, Gudmundsson si ferma: stop di due settimane Torna Messias

"Sosta finita, scatta il tour de force. Gilardino sogna il vero Messias" è il titolo dell'edizione genovese di Repubblica ...