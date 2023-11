Genoa | Gilardino perde anche Gudmundsson | distrazione al polpaccio

(Di martedì 21 novembre 2023) Altra tegola in casa, dove il tecnico Albertoè già da più di un mese alle prese con i problemi fisici di Retegui. Ora,l’altra punta di diamante del club, Albertè costretto a fermarsi ai box. Il calciatore islandese ha subito unaad une salterà sicuramente le prossime due gare di campionato contro il Frosinone e l’Empoli. Per il tecnico dell’unica buona notizia è il recupero di Messias che tornerà a disposizione per la ripresa del campionato. SportFace.

Genoa - Gilardino in emergenza : Bani ko - per De Winter frattura al naso

Geneoa, out Retegui e Gud: a Frosinone senza il 66% dei gol

Senza Albert e Mateo non c'è festa quindi per il. E soprattutto perche allo Stirpe dovrà inventarsi qualcosa di importante per sopperire alla doppia assenza. Anche perché chi li ha ...

Genoa, Gudmundsson ko: fuori almeno due partite La Repubblica

Gilardino pronto a rilanciare il flop del Milan: al Genoa a gennaio CalcioMercato.it

Ottimo momento per Dragusin: ecco quanto c’è di vero sull’interesse del Milan

Il difensore rumeno del club ligure nelle ultime gare ha confermato di essere in ottima forma; ciò ha attirato gli interessi di tanti club. Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e par ...

Genoa, attacco tutto da inventare, Gudmundsson k.o.

Le cattive notizie per il Genoa sono sempre dietro l'angolo. E per mister Gilardino i problemi non mancano certamente. In un attacco privo del protagonista principale, Mateo Retegui, ecco che ...