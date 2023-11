Gaza | ostaggi liberi in cambio di una tregua | intesa a un passo Netanyahu convoca il gabinetto di guerra e conferma | «Buone notizie in arrivo»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) L’accordo per pervenire alla liberazione degliisraeliani detenuti adal 7 ottobre – o per lo meno parte di essi – è «allo stadio finale». Lo ha detto questa mattina il ministro degli Esteri del Qatar, che da settimane guida i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per trovare un’. «Non siamo mai stati così vicini ad un cessate il fuoco», ha aggiunto il ministro, come riporta Haaretz. Questa mattina era stato lo stesso leader di Hamas Ismail Haniyeh ad indicare lo stesso scenario a portata di mano in una dichiarazione a Reuters. A completare il quadro, nel pomeriggio sono arrivate anche le parole di Benjamin, il premier israeliano che sin qui non aveva maito le indiscrezioni e che Hamas ha ripetutamente accusate di frenare sulla conclusione ...