Gaza | il Qatar | “Mai così vicini a un’intesa sugli ostaggi” Conferme da Hamas e fonti israeliane

Israele - Hamas, l'accordo sugli ostaggi 'mai così vicino': tregua a Gaza e scambio di prigionieri

L'annuncio sarà diffuso con ogni probabilità dal. L' accordo sulla tregua ae sulla liberazione di decine di ostaggi israeliani è ormai imminente. Israele e Hamas trattano da giorni, con la mediazione die Stati Uniti per la ...

Israele e Hamas: la tregua a Gaza è vicina. Usa e Qatar fiduciosi ... Euronews Italiano

Qatar: mai così vicino l'accordo sugli ostaggi. Ancora bombe sugli ospedali e sui campi profughi - Libano accusa Israele per morte 2 reporter e 2 civili, 'crimini senza limiti' - Libano accusa Israele per morte 2 reporter e 2 civili, 'crimini senza limiti' RaiNews

Hope, but no relief yet for desperate Palestinian or Israeli families

The dizzying death toll in the Gaza Strip — around 13,000 people, according to officials in the Hamas-run Palestinian territory — and the increasingly dire situation for more than 2 million civilians ...

Hamas official says close to reaching cease-fire agreement with Israel

GAZA, Nov. 21 (Xinhua) -- A Hamas official said on Tuesday that the movement is close to reaching a cease-fire agreement with Israel in the coming hours, which will be announced in Qatar.