Gaza | il poeta palestinese Mosab Abu Toha è stato rilasciato dall’esercito israeliano | la conferma dell’associazione mondiale degli scrittori

(Di martedì 21 novembre 2023) IlAbu. Lo ha riferito Pen International, l’associazioneche si batte per la libertà di espressione. «Siamo sollevati di sapere che ora si trova con la sua famiglia», si legge su X. Abueraarrenei giorni scorsi dalle Forze di difesa israeliane mentre, scrive il Guardian, stava cercando di spostarsi dal Nord al Sud della Striscia per raggiungere il valico di Rafah ed entrare in Egitto. A denunciare l’accaduto erail fratello sui social: «L’hanno preso quando ha raggiunto il posto di blocco, l’ambasciata americana ha mandato lui e la sua famiglia al valico di Rafah. Non ...

Il Nobel turco Orhan Pamuk: "Da 20 anni vivo a Istanbul nel terrore"

... che in passato si era guadagnato il titolo di 're di' Vai alla Fotogallery Il terzo mandato ... affinché ilche è in me non morisse. Alzo la voce per i principi, per la libertà di parola, ...

Gaza, il poeta palestinese Mosab Abu Toha è stato rilasciato dall ... Open

La poeta Pulitzer Anne Boyer: «Lascio il New York Times Magazine per come racconta la guerra a Gaza» Corriere della Sera

Perché Anne Boyer ha lasciato il New York Times Magazine

Il bilancio dei raid israeliani nella Striscia di Gaza sale a 13mila morti, di cui 5500 bambini: Anne Boyer si dimette dal Nyt ...

Guerra Israele–Hamas. Stallo su accordo ostaggi, Hamas: "Netanyahu procrastina"

Sembra più vicino un accordo sui prigionieri. Fonti di Hamas affermano che già oggi scatterà una tregua, ma Israele smentisce. Il governo del movimento islamista ha annunciato che 13.000 persone sono ...