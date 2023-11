Gaza | Hamas | “Annuncio tregua con Israele imminente”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – L'dell'accordo per unasembra: secondo quanto affermato da"l'atteso accordo includerà il rilascio di donne e bambini israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di bambini e donne palestinesi nelle prigioni dell'occupazione". I dettagli dell'intesa verranno annunciati da funzionari del Qatar "nel giro di ore". Questo l'fatto per conto dida Izzat el Reshiq ad Al Jazeera. L'accordo ormai vicino prevederebbe unatemporanea entro la quale fare arrivare aiuti alla Striscia di. El Reshiq ha quindi accusatodi cercare di dettare i termini dell'intesa pur continuando ad attaccareal fine di "spezzare la ...