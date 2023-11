Galiano | “Prima della scuola l’educazione al rispetto deve partire dalla famiglia Più che proteggere le nostre figlie | bisogna formare i maschi”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 21 novembre 2023) Il docente e scrittore Enrico, in un'intervista a Quotidiano Nazionale, pone l'accento sull'importanza dell'educazione nella lotta alla violenza di genere. Conosciuto per la sua webserie “Cose da prof” e libri come "Eppure cadiamo felici",sottolinea la necessità di un cambiamento sociale per affrontare il problemaviolenza contro le donne. L'articolo .