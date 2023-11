G S Meomartini | è l’ora di ripartire | sabato la sfida con The Coast Digital Radio Stabia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 19 novembre il G.S.è tornato dalla trasferta contro l’Audax Gaudianum Calvizzano con una sconfitta pesante (punteggio di 61-52). La formazione allenata da coach Massimiliano Tipaldi, ha disputato un ottimo primo quarto, giocato senza che nessuna delle due squadre prendesse il sopravvento, ma comunque in vantaggio (10-12 il primo parziale). Nel secondo periodo i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno accusato un evidente calo, mettendo a segno, in totale, 9 punti contro i 23 della formazione di casa. Con un perentorio 0/8 al tiro da 3 punti e 3/15 totale al tiro dal campo, non sono riusciti a tenere testa agli avversari, autori, invece, di 4 triple in altrettante azioni. In questo modo l’Audax è riuscito a portarsi al riposo lungo con 12 punti di vantaggio (33-21). Ancora una volta, come già successo nella scorsa ...