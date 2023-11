Furlani | «Senza decreto crescita è la fine del calcio italiano! San Siro…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023), Amministratore Delegato del Milan ospite del DLA Piper Sport Forum presso lo stadio San Siro, ha parlato di diversi temi come la sostenibilità nele il nuovo impianto. NUOVO IMPIANTO – Giorgioha parlato così del tema legato al nuovo progetto dello stadio: «Abbiamo provato a fare il progetto San Siro, ora ci siamo buttati su San Donato». SOSTENIBILITÀ –ha parlato così dei ricavi per le società italiane di: «Competitività sì, ma non competitività ad ogni costo. Siamo competitivi e attenti sui costi. I risultati sportivi portano ricavi, ma salta tutto se venisse tolto il. Toglierlo significherebbe distruggere ilitaliano. Da quando c’è ilci ...