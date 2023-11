“Fuori da Pomeriggio Cinque” Myrta Merlino | tre colleghe di Mediaset pronte a sostituirla

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Torna l’incubo per, che potrebbe essere sostituita da. Stando alle ultime indiscrezioni, i numeri relativi agli ascolti televisivi non starebbero facendo sorridere troppo, che potrebbe prendere la drastica decisione di mandarla via a pochi mesi dall’inizio della sua avventura. C’è chi ipotizzerebbe addirittura una cacciata dopo Natale, mentre i più ottimisti pensano che possa non essere confermata per la prossima stagione.non starebbe convincendo i vertici del Biscione, quindi potrebbe essere sostituita da un’altra collega a. Non ci sarebbe un unico nome in lizza per la sua erede, ma ben tre. Un vero e proprio assedio intorno alla conduttrice, che non si ...